Україну накрили перші весняні грози: у Києві випав град

За прогнозами синоптиків, дощі до кінця доби очікуються майже на всій території країни

Україну накрили перші весняні грози. У Києві та на Дніпропетровщині випав град. Відповідні відео публікують у соцмережах.

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Погода у столиці почала псуватися о другій половині доби. Близько 15:00 у КМДА попередили про наближення грози.

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Приблизно у той самий час грози накрили й Дніпропетровщину, випав град.

За прогнозами синоптиків, дощі і грози до кінця доби очікуються майже на всій території країни, окрім Вінниці та східних областей.

Під час негоди варто триматися якнайдалі від рекламних щитів, дерев і ЛЕП та не паркуватися під ними.

Раніше повідомлялося, що на Київську область насувається затяжна гроза. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки в регіоні та столиці.

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