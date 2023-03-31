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Частина України знову пірне в похолодання: яка погода буде на початку квітня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Частина України знову пірне в похолодання: яка погода буде на початку квітня
фото з відкритих джерел

До столиці квітень прийде теплим, до +15 градусів

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що початок квітня прийде в Україну з потеплінням.

У суботу температура повітря в більшості областей становитиме +10+15 градусів, на півдні та на Закарпатті місцями до +16 градусів. Лише східні області потраплять у холоднішу погоду, завтра там +5+9 градусів.

Вітер буде повівати з півдня, а в східній частині України можливі його пориви до штормових значень, до 15-20 метрів за секунду.

Дощі передбачаються 1-го квітня у західних, північних областях, плюс Вінниччина, ввечері Одещина, а найближчої ночі та завтра вранці – на півдні та сході (вдень там опади припиняться).

До Києва квітень прийде теплим, до +15 градусів. «Бігатимуть хмари, в другій половині дня», – повідомила синоптикиня.

За її прогнозами, з понеділка більшу частину України знову застане похолодання і навіть можливий мокрий сніг. І лише на сході затримається тепла повітряна маса. 

«А враховуючи, що міська влада натякає про вимкнення опалення з початку квітня, то у квартирах може бути дуже холодно. Раджу погодувати котів», – зазначила синоптикиня.

Раніше попереджували, що попри теплу погоду на вихідні, наступного тижня Україну знову притрусить снігом.

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Теги: опалення повітря влада

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