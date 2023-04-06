У столиці за добу випала рекордна за 90 років кількість опадів

5 квітня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 20,6 мм

Вчора, 5 квітня, в Києві оновлено рекорд добової кількості опадів. Попередній рекорд тримався 90 років. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

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«Рекорд добової кількості опадів у Києві. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 5 квітня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 20,6 мм, що на 3,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1933 року, коли випало 17,2 мм опадів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні 6 квітня протягом доби в Чернівецькій, вночі у Хмельницькій, Тернопільській, вдень і у Львівській та Івано-Франківській областях значний мокрий сніг та дощ. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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5 квітня деякі області засипало снігом. Хмельниччина, Вінниччина та Житомирщина опинилися в центрі негоди.

Проте, за прогнозами синоптиків весна прийде в Україну лише після цих вихідних, проте західні області країни залишаться полюсами холоду.