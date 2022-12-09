«Укренерго» пояснило причини нових аварійних відключень світла
На вихідні ситуація з електропостачанням, ймовірно, не буде кращою
Наразі в Україні частково пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, а Запорізька АЕС знаходиться під контролем окупантів РФ. Через це станція не видає електроенергію в мережу, що суттєво впливає на обсяги енергії, на які можуть розраховувати українці. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
«Ситуація в енергосистемі на ранок 9 грудня залишається складною, але контрольованою. Дефіцит потужності в енергосистемі все ще значний. Його причина – як і суттєві пошкодження об’єктів генерації, так і енергетичної інфраструктури в результаті восьми хвиль російських ракетних атак», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Втім, погодні умови (обледеніння проводів, дощ зі снігом) негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж та ускладнюють ремонтні роботи.
«Всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. В кількох областях перевищено ліміти споживання, що змусило вже застосувати режим аварійних відключень. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго)», – зазначає оператор.
Найважчою ситуація є на Донеччині, Харківщині та Херсонщині. Ворог майже щодня з моменту масованої ракетної атаки 5 грудня обстрілює артилерією мережі та електростанції на сході та півдні України. Погодні умови в цих регіонах також уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й ускладнюють роботу саперних бригад.
«Резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини, але в південних областях все ще значні обмеження споживання через суттєвий обсяг пошкоджень в мережі. Непроста ситуація і на Київщині, де зазнали ушкоджень об’єкти генерації. В результаті в регіоні значний дефіцит, особливо на лівобережжі. На жаль, в таких умовах ми не можемо прогнозувати суттєвого поліпшення ситуації на вихідні дні, коли споживання традиційно знижується», – додали в «Укренерго».
Раніше повідомлялося, що Україна зможе отримати електроенергію з Туреччини.
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