Україна зможе отримати електроенергію з Туреччини

Електроенергію постачатимуть через інші країни

Турецька компанія Karpowership готова забезпечити електроенергією близько мільйона українських домогосподарств. Про це повідомила генеральна директорка компанії Зейнеп Харезі.

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Туреччина може постачати Україні електрику за допомогою плавучих станцій у Румунії та Молдові. Вибір саме цих локацій обумовлений міркуваннями безпеки. Гендиректорка зауважила, що мова йде про 3-4 станції. Переговорний процес стосовно цього питання вже почався.

«Зараз ми ведемо переговори з Україною, включаючи Організацію Об’єднаних Націй (ООН) та деякі інші організації з надання допомоги, щодо забезпечення близько 300 або 400 мегаватів електроенергії силовими кораблями, намагаючись знайти найкраще рішення щодо того, як і де розгорнути станції», – зазначила Харезі.

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Нагадаємо, компанія «Укренерго» на прикладі пацієнта дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.

До слова, про блекаут у столиці: Кличко повідомив, до чого готується Київ. Очільник столиці зазначив, що потрібно бути готовими до різних варіантів, оскільки росіяни підступні та безжальні.