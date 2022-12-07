Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна зможе отримати електроенергію з Туреччини

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Україна зможе отримати електроенергію з Туреччини
Плавучі електростанції розмістять у Румунії та Молдові
фото з відкритих джерел

Електроенергію постачатимуть через інші країни

Турецька компанія Karpowership готова забезпечити електроенергією близько мільйона українських домогосподарств. Про це повідомила генеральна директорка компанії Зейнеп Харезі.

Туреччина може постачати Україні електрику за допомогою плавучих станцій у Румунії та Молдові. Вибір саме цих локацій обумовлений міркуваннями безпеки. Гендиректорка зауважила, що мова йде про 3-4 станції. Переговорний процес стосовно цього питання вже почався.

«Зараз ми ведемо переговори з Україною, включаючи Організацію Об’єднаних Націй (ООН) та деякі інші організації з надання допомоги, щодо забезпечення близько 300 або 400 мегаватів електроенергії силовими кораблями, намагаючись знайти найкраще рішення щодо того, як і де розгорнути станції», – зазначила Харезі.

Нагадаємо, компанія «Укренерго» на прикладі пацієнта дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.

До слова, про блекаут у столиці: Кличко повідомив, до чого готується Київ. Очільник столиці зазначив, що потрібно бути готовими до різних варіантів, оскільки росіяни підступні та безжальні.

Читайте також: Чи буде тотальний «блекаут»? Інтерв’ю з гендиректором компанії Yasno
Теги: електроенергія Туреччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Росія планує новий наступ – Столтенберг
Росія планує новий наступ – Столтенберг
Бійці Нацгвардії з кулеметів і автоматів збили російську ракету Х-101 (фото)
Бійці Нацгвардії з кулеметів і автоматів збили російську ракету Х-101 (фото)
Окупанти обстріляли ферму на Сумщині: загинули десятки тварин (фото)
Окупанти обстріляли ферму на Сумщині: загинули десятки тварин (фото)
Пілот винищувача показав, якими зусиллями даються успіхи у небі (фото)
Пілот винищувача показав, якими зусиллями даються успіхи у небі (фото)
Німеччина передала ЗСУ «зимовий» пакет допомоги
Німеччина передала ЗСУ «зимовий» пакет допомоги
Україна зможе отримати електроенергію з Туреччини
Україна зможе отримати електроенергію з Туреччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
57K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
23K
7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
14K
Фаріон потролила українців, які кажуть «блекаут» 
9107
Скандал із «Дождьом» розгоряється: гендиректорка підкинула нові деталі 
6642
Виготовлення та продаж самогону. Суд ухвалив несподіване рішення

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту