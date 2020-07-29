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    Економіка та фінанси

    Керівник «Укрпошти» оприлюднив прибуток підприємства за пів року

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    За час карантину держкомпанія відкрила 20 нових поштових відділень і цього року планує придбати 650 нових авто, - керівник - Керівник «Укрпошти» оприлюднив прибуток підприємства за пів року
    За час карантину держкомпанія відкрила 20 нових поштових відділень і цього року планує придбати 650 нових авто, - керівник

    Держпідприємство заробило за перше півріччя 42,7 млн грн, - Смілянський

    «Укрпошта» за перше півріччя 2020 року заробила 42,7 мільйона гривень чистого прибутку. Про це повідомив керівник державної компанії Ігор Смілянський в Facebook.

    «Ми збільшили доходи, обсяги бізнесу і заробили близько 42.7 мільйонів чистого прибутку. Це, незважаючи на нелітаючі літаки, більше 120 мільйонів на засоби захисту та доплати, зупинки міжнародної пошти та поштових відправлень держсектора і бізнесу. Звичайно, це менше, ніж ми планували», - пише Смілянський.

    Також керівник «Укрпошти» поінформував, що за час карантину держкомпанія відкрила 20 нових поштових відділень і цього року планує придбати 650 нових авто.

    Нагадаємо, «Укрпошта» закупила 411 пістолетів «Форт-17» у підприємства Міністерства внутрішніх справ України для проекту пересувних відділень. Їх планують видати водіям-супроводжувачам.

    гроші Укрпошта Facebook Ігор Смілянський
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