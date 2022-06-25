«Укрпошта» запускає нову марку (фото)

Вже з 28 червня українці зможуть придбати нову марку від «Укрпошти», яка буде присвячена українському літаку «Мрія»

Акціонерне товариство «Укрпошта» 28 червня випустить марку «Українська мрія». Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Знаю також, що ви трохи скучили за нашими новими марками та хочете їх отримати швидше, тому з 28 червня «Мрія» втілиться в мільйонах марок, щоб кожен з вас, заглядаючи у свій філателістичний альбом, пишався тим, що він чи вона – частина сміливого та вільного народу», – зазначив Смілянський.

Гендиректор компанії наголосив, що кожен сам вирішує, що таке ця «українська мрія» і з чого вона починається.

«Особисто я вважаю, що вона починається з якісної освіти наших дітей. Сьогоднішній успіх реформування «Укрпошти» – це, в тому ж числі, заслуга тих вчителів, які навчали мене в дитячому садочку «Колосок», в школі та університетах. Це мій особистий мотив робити все можливе, щоб допомагати школам України, щоб діти та їх батьки мали, куди повертатися. А в Україні зростали нові Сікорські та Корольови, Яни Куми (розробник WhatsApp) та Макси Левчини (розробник PayPal)», – зауважив Смілянський.

Він нагадав, що ескіз нової марки належить 11-річній Софії Кравчук із міста Любомль Волинської області. Дівчинка є призеркою всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій «Що для мене Україна?» у 2021 році.

«Це Україна очима дитини – квітуча, мрійлива і недосяжна», – зазначив Смілянський.

За його словами, тираж марки – 3 млн, придбати її можна буде у відділеннях «Укрпошти» або в онлайн-магазинах.

«Деталі згодом, у понеділок. Один клієнт – не більше двох маркованих аркушів, п'ять конвертів, п'ять листівок. 28 червня – Погашення штемпелями «Перший день Укрпошти» в Києві та Гостомелі. Спецпогашення «Українська мрія» – у всіх філіях», – заявив він.

Нагадаємо, 15 червня «Укрпошта» представила дизайн нової марки під назвою «Доброго вечора, ми з України!». У голосуванні взяли участь майже 834 тисячі людей.

Відомо, що 22 травня «Укрпошта» випустила у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!».