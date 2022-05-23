Стартував продаж марки «Русскій воєнний корабль… Всьо»: як купити і поставити штемпель

Сьогодні відбудеться церемонія спецпогашення, тож можна поставити штемпель першого дня у головпоштамтах свого міста

Сьогодні по всій країні о 14:00 стартує продаж нової марки «Русскій воєнний корабль… Всьо». Зранку до відділень, де мають продаватися марки, вже вишикувалися величезні черги. Компанія «Укрпошта» назвала умови придбання нової марки.

«Кожен з вас зможе купити не більше ніж два аркуші та п’ять конвертів і листівок у будь-якому міському відділенні чи райцентрі: від столиці і до Калуша. А також завтра стартуватиме продаж на декількох онлайн-майданчиках. Про це повідомимо окремо», – йдеться у повідомленні.

«Укрпошта» звертає увагу, що оскільки сьогодні відбудеться церемонія спецпогашення, можна поставити штемпель першого дня у головпоштамтах свого міста.

«У головпоштамті Києва ми подовжили години, тож штемпель буде доступний з 15:00 до 20:00. Інші головпоштамти країни працюють за звичайним графіком», – додали у компанії.

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.