«Укрзалізниця» не вивозитиме тіла вбитих окупантів: Росії вони не потрібні

«Заради «переможної» пропаганди вони готові позбавити матерів навіть можливості поховати тіла»,

«Укрзалізниця» відкликає вагони-рефрижератори, оскільки керівництво Міноборони Росії наказало ховати своїх убитих у братніх могилах. Про це повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін у Telegram.

«Заступник міністра оборони Росії Криворучко дав розпорядження «ховати тіла російських солдатів у братських могилах або знищувати на місці». Так Росія проводжає своїх безіменних синів. Заради «переможної» пропаганди вони готові позбавити матерів навіть можливості поховати тіла», – написав Камишін.

Раніше «Укрзалізниця» спрямувала 20 вагонів-рефрижераторів на станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа та Запоріжжя.

«Вагони простояли на зазначених станціях три доби, але тіла російських солдатів у них так і не почали вантажити. Напевно, безглуздо було очікувати людяного ставлення до останків тіл своїх воїнів біля армії, яка бомбить мирних жителів», – написав Камишін.

Він також наголосив, що «Укрзалізниця» готова поставити вагони-рефрижератори знову, щойно Росія буде готова забрати тіла своїх солдатів і повернути їх сім’ям.

Нагадаємо, загиблих російських солдатів українці ховають у братських могилах, бо Росія не забирає їх.

Раніше стало відомо: російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі телеканалу «Дождь» розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів.

Як відомо, за 10 днів війни в Україні вже загинуло понад 10 тис. окупантів. Українські військові знищили 88 літаків та вертольотів.