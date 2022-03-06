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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» не вивозитиме тіла вбитих окупантів: Росії вони не потрібні

    «Укрзалізниця» не вивозитиме тіла вбитих окупантів: Росії вони не потрібні
    фото з відкритих джерел

    «Заради «переможної» пропаганди вони готові позбавити матерів навіть можливості поховати тіла»,

    «Укрзалізниця» відкликає вагони-рефрижератори, оскільки керівництво Міноборони Росії наказало ховати своїх убитих у братніх могилах. Про це повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін у Telegram.

    «Заступник міністра оборони Росії Криворучко дав розпорядження «ховати тіла російських солдатів у братських могилах або знищувати на місці». Так Росія проводжає своїх безіменних синів. Заради «переможної» пропаганди вони готові позбавити матерів навіть можливості поховати тіла», – написав Камишін.

    Раніше «Укрзалізниця» спрямувала 20 вагонів-рефрижераторів на станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа та Запоріжжя.

    «Вагони простояли на зазначених станціях три доби, але тіла російських солдатів у них так і не почали вантажити. Напевно, безглуздо було очікувати людяного ставлення до останків тіл своїх воїнів біля армії, яка бомбить мирних жителів», – написав Камишін.

    Він також наголосив, що «Укрзалізниця» готова поставити вагони-рефрижератори знову, щойно Росія буде готова забрати тіла своїх солдатів і повернути їх сім’ям.

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    «Укрзалізниця» не вивозитиме тіла вбитих окупантів: Росії вони не потрібні
    «Укрзалізниця» не вивозитиме тіла вбитих окупантів: Росії вони не потрібні

    Нагадаємо, загиблих російських солдатів українці ховають у братських могилах, бо Росія не забирає їх.

    Раніше стало відомо: російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі телеканалу «Дождь» розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів.

    Як відомо, за 10 днів війни в Україні вже загинуло понад 10 тис. окупантів. Українські військові знищили 88 літаків та вертольотів.

    Теги: Росія Міноборони Укрзалізниця військові
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    «Укрзалізниця» не вивозитиме тіла вбитих окупантів: Росії вони не потрібні