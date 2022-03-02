Загиблих російських солдатів українці ховають у братських могилах, бо Росія не забирає їх (фото 18+)
Росія не забирає тіл російських окупантів
В Україні загиблих російських солдатів почали ховати у братських могилах, оскільки Росія відмовилась забирати їхні тіла. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
«Трупів російських солдатів так багато, що їх доводиться ховати в братських могилах, щоб уникнути антисанітарії. Потрібно звернутися до наших Європейських союзників, щоб на користь гуманного ставлення до трупів загиблих рабів Путіна, ми отримали мобільні морги-рефрижиратори для збереження тіл загиблих. Таких братських могил із кожним днем стає дедалі більше в усіх частинах України», – написав Геращенко.
Нагадаємо, сьогодні Кремль вперше визнав масові втрати військових в Україні.
Міноборони країни-окупанту дає цифри про втрати російського війська:
- 498 загинуло;
- 1597 поранено.
За даними Генштабу ЗСУ, сумарні орієнтовні втрати противника станом на ранок 2 березня з 24.02 по 02.03 склали: особового складу – 5840 осіб.
Раніше Росія вперше визнала значні втрати у війні з Україною.