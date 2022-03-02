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    Події в Україні

    Загиблих російських солдатів українці ховають у братських могилах, бо Росія не забирає їх (фото 18+)

    Матері росіян навіть не знатимуть, де поховані їхні діти - Загиблих російських солдатів українці ховають у братських могилах, бо Росія не забирає їх (фото 18+)
    Матері росіян навіть не знатимуть, де поховані їхні діти
    фото з відкритих джерел

    Росія не забирає тіл російських окупантів

    В Україні загиблих російських солдатів почали ховати у братських могилах, оскільки Росія відмовилась забирати їхні тіла. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «Трупів російських солдатів так багато, що їх доводиться ховати в братських могилах, щоб уникнути антисанітарії. Потрібно звернутися до наших Європейських союзників, щоб на користь гуманного ставлення до трупів загиблих рабів Путіна, ми отримали мобільні морги-рефрижиратори для збереження тіл загиблих. Таких братських могил із кожним днем стає дедалі більше в усіх частинах України», – написав Геращенко.

    Нагадаємо, сьогодні Кремль вперше визнав масові втрати військових в Україні.

    Міноборони країни-окупанту дає цифри про втрати російського війська:

    • 498 загинуло;
    • 1597 поранено.

    За даними Генштабу ЗСУ, сумарні орієнтовні втрати противника станом на ранок 2 березня з 24.02 по 02.03 склали: особового складу – 5840 осіб.

    Раніше Росія вперше визнала значні втрати у війні з Україною.

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    Теги: Росія Антон Геращенко українці радник
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    Загиблих російських солдатів українці ховають у братських могилах, бо Росія не забирає їх (фото 18+)