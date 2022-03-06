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    Втрати окупантів: українські військові знищили 88 літаків та вертольотів

    Втрати окупантів &ndash; вісімдесят вісім літаків та вертольотів - Втрати окупантів: українські військові знищили 88 літаків та вертольотів
    Втрати окупантів – вісімдесят вісім літаків та вертольотів
    фото: armyinform.com.ua

    Загалом станом на 23:00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 44 літаки та 44 вертольоти

    Сьогодні, 5 березня, російські окупанти знову зазнають чергових втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    Сьогодні, 5 березня, російські окупанти знову зазнають чергових втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України:

    • три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ;
    • 1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ;
    • два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ;
    • два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ.

    Також протиповітряна оборона збила БпЛА «Орлан-10» та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

    Загалом станом на 23:00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 44 літаки та 44 вертольоти.

    «Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю! Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні працівник «Укрпошти» збив російський Су-35 над Черніговом (фото).

    Напередодні в Чернігові через авіаудари загинуло 47 людей.

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    Теги: окупанти ЗСУ літак вертоліт військові ВМС
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    Втрати окупантів: українські військові знищили 88 літаків та вертольотів