«Укрзалізниця» продовжила маршрут двох приміських поїздів із Києва

Починаючи з 1 серпня електропоїзд приміського призначення Київ - Малин також курсуватиме до станції Коростень, а Київ - Миронівка – до станції Цвіткове

Задля покращення обслуговування пасажирів, «Укрзалізниця» прийняла рішення продовжити маршрути двох приміських поїздів. Відповідне рішення стосується сполучень Київ - Малин та Київ - Миронівка. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Починаючи з 1 серпня електропоїзд приміського призначення Київ - Малин також курсуватиме до станції Коростень, а Київ - Миронівка – до станції Цвіткове.

Зворотно електропоїзд № 6604 сполученням Коростень — Малин — Київ (Святошин) за подовженим маршрутом курсуватиме з 1 серпня. Він вирушатиме від станції Коростень о 03:10 та прибуватиме до Києва (Святошин) о 06:39. На шляху прямування поїзда передбачені зупинки на станціях Пиріжківська, Головки, Тишів, Йосипівка, 130 км, Чоповичі, Мелені, 140 км, Стремигород, Новаки, Шатрище, Древлянка.

Електропоїзд № 6704/6703 сполученням Київ — Миронівка — Цвіткове курсуватиме за подовженим маршрутом з неділі, 1 серпня. Відправлення з Києва (Північна платформа) о 08:31, прибуття на станцію Цвіткове о 12:43. Електропоїзд курсує до Миронівки діючим графіком, далі зупинятиметься на таких станціях: Таганча 11:43-11:44, Сотники 11:55-11:56, Корсунь 12:06-12:07, Городище 12:27-12:28, Хлистунiвка 12:36-12.:37.

У зворотному напрямку поїзд № 6726/6725 курсуватиме з 1 серпня, відправлення зі станції Цвіткове о 15:05, зупинки на таких станціях: Хлистунiвка 15:11-15:12, Городище 15:20-15:21, Корсунь 15:38-15:39, Сотники 15:47-15:48, Таганча 15:57-15:58. Курсування від Миронівки діючим графіком з прибуттям до Києва (платформа Північна) о 19:11.

Новим маршрутом жителі низки населених пунктів Черкащини зможуть без пересадки на інші поїзди дістатися до столиці України, дотепер таку пересадку потрібно було зробити по станції Миронівка. Зручний графік курсування електропоїзда також дозволяє жителям регіону максимально ефективно використати свій час.

Придбати квитки на зазначені електропоїзди можна в залізничних касах, а також безпосередньо в поїзді — у касира, який обслуговуватиме маршрут. Закликаємо пасажирів, у тому числі пільгових категорій, обов’язково оформляти проїзні документи.

До слова, нещодавно пасажиру у фірмовому поїзді «Київ-Запоріжжя» № 37 видали брудну постільну білизну.

Тим часом народний депутат Олександр Качура обурений станом виданої йому у вагоні класу «люкс» постільної білизни. Відповідні фото розлючений член фракції «Слуга народу» розмістив у своєму Telegram-каналі, також він обіцяє створення слідчої комісії щодо підрядників «Укрзалізниці».

Нарікала раніше на комфорт у потягах «Укрзалізниці» й артистка Ольга Сумська. Актриса, подорожуючи поїздом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

Також нещодавно «Укрзалізниця» потрапила у черговий скандал. Цього разу підприємство запустило вагон СВ, у якому відсутня система кондиціонування.

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