«Укрзалізниця» пояснила, що буде із поїздами на Донбас

«Укрзалізниця» нагадала, що не має сполучення з окупованими територіями

ПАТ «Укрзалізниця» продовжує штатно працювати та не збирається припиняти рух поїздів на схід, але підвищує заходи безпеки. Про це заявив на брифінгу член правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, пише «Укрінформ».

«Укрзалізниця» не має сполучення з окупованими територіями, технічно не може і не буде його мати, але ми звичайно, сполучаємо Україну з українським Донбасом. Зокрема, швидкісний рух доходить до міста Покровськ. Це важливий та принциповий для нас напрямок. Ми продовжуємо штатно працювати. Звичайно, підвищені всі заходи безпеки. Ми їдемо спокійно та стабільно, як і їхали, працюємо на всіх напрямках і закликаємо спокійно подорожувати Україною. Жодні провокації нас не зупинять в цьому», – сказав Перцовський.

Він зазначив, що «Укрзалізниця» на відміну від авіакомпаній, які призупинити польоти в Україну через зростання воєнної напруженості, не планує припиняти свою роботу. Українці можуть скористатися Укрзалізницею, щоб повернутися з-за кордону, якщо відсутнє пряме авіасполучення.

«І до Львова, і до Києва можна доїхати зручно та швидкісно з пересадкою в Перемишлі. Також є сполучення через Варшаву і Відень, тому жодної паніки. І якщо хтось повертається в Україну і нема прямого авіасполучення, ми будемо раді доставити додому», – сказав Перцовський.

Нагадаємо, 22 лютого Верховна Рада України прийняла Постанову №7088 Постанову №7088 «Щодо визнання РФ самопроголошених утворень на Донеччині та Луганщині», у якій закликала відключити Росію від SWIFT та впровадити жорсткі санкції.

Також стало відомо, хто з нардепів не засудив визнання «ЛДНР» та не підтримав санкції проти РФ (список).

Останніми днями ситуація в Україні загострюється через російську агресію та загрозу широкомасштабного вторгнення путінських військ. Через це сьогодні міністр оборони звернувся до українських військових.

Додамо, що напередодні міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Він наголосив, що за підрахунками розвідки Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні.