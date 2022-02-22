Бойовики «ЛНР» взялися погрожувати Україні (відео)

Російські бойовики заявили, що їхня територія вся Луганська область

Окупанти закликали Україну відвести війська з Луганської області

Бойовики терористичної організації «ЛНР» закликали Україну добровільно відвести війська, оскільки окупаційна влада «республіки» вважає своєю територією всю Луганську область.

«Наша територія – вся Луганська область. Ми закликаємо Україну добровільно відвести війська, інакше будуть ухвалені заходи», – заявив «віце-спікер парламенту «ЛНР» Дмитро Хорошилов, пишуть російські ЗМІ.

Так званий «представник «ЛНР» Родіон Мірошник заявив, що є всі підстави для відновлення кордонів «в адміністративних межах».

Один із «депутатів народної ради» сказав, що кордони «ЛНР», згідно з її «конституцією», визначені межами Луганської області. З цього, мовляв, «депутати» й виходитимуть.

Зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР».

До слова, міністри ЄС готують термінові санкції для Росії: рішення приймуть сьогодні. «Я не можу вдаватися в деталі. Російські війська увійшли на Донбас. Ми вважаємо Донбас частиною України. Я б не сказав, що це повноцінне вторгнення, але російські війська на українській землі», – каже європейський дипломат.

Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту Володимиру Зеленському, що російське вторгнення можливе протягом кількох годин або днів.

Ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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