Хто з нардепів не засудив визнання «ЛДНР» та не підтримав санкції проти РФ (список)

Загалом на засіданні парламенту були присутні 344 депутати

22 лютого за Постанову Верховної Ради України №7088 «Щодо визнання РФ саомопроголошених утворень на Донеччині та Луганщині» підтримали 336 нардепів з 344 присутніх. Решта народних обранців утрималася від підтримки даного проєкту рішення або вирішила не голосувати. Результати поіменного голосування опубліковані на сайті парламенту.

Варто зазначити, що всі присутні у сесійній залі представники «Слуги народу», окрім нардепа Сергія Одарченка, підтримали постанову.

«Європейська солідарність», та «Батьківщина» підтримали постанову у повному складі. З фракції партії «Голос» за постанову №7088 не голосувала депутатка Леся Василенко.

Присутні на засіданні представники депутатських груп «Довіра», «партія За Майбутнє» проголосували за постанову у повному складі.

З-поміж присутніх на засіданні позафракційних депутатів утримався від підтримки постанови Сергій Магера, а нардепка Віторія Гриб не брала участь у голосуванні.

Переважна більшість депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» 22 лютого не була присутня на засіданні – дехто залишив країну на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення, деякі народні обранці від проросійської політсили просто пішли з засідання ще до того, як постанову почали розглядати. З тих семи депутатів від «ОПЗЖ», що залишилися в сесійній залі під час голосування, троє (Юрій Павленко, Олександр Фельдман та Григорій Мамка) підтримали поставнову: Двоє (Олександр Колтунович та Микола Скорик) утрималися; а ще двоє нардепів – Федір Христенко та Олег Волошин – не голосували.

Отже, загалом із 344 присутніх при голосуванні народних обранців тим чи іншим чином не підтримали рішення восьмеро:

Леся Василенко («Голос») – не голсоувала;

Сергій Магера (позафракційний) – утримався;

Вікторія Гриб (позафракційна) – не голосувала;

Андрій Одарченко («Слуга народу») – не голосував;

Олександр Колтунович («ОПЗЖ») – Утримався;

Микола Скорик («ОПЗЖ») – утримався;

Федір Христенко («ОПЗЖ») – не голосував;

Олег Волошин («ОПЗЖ») – не голосував.

Нагадаємо, 22 лютого Верховна Рада України прийняла Постанову №7088 Постанову №7088 «Щодо визнання РФ саомопроголошених утворень на Донеччині та Луганщині», у якій закликала відключити Росію від SWIFT та впровадити жорсткі санкції.

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