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    Рада закликала відключити Росію від SWIFT та впровадити жорсткі санкції

    Голосуванню передувало озвучення Заяви главою парламенту - Рада закликала відключити Росію від SWIFT та впровадити жорсткі санкції
    Голосуванню передувало озвучення Заяви главою парламенту
    скріншот з відео

    Парламент закликав міжнародну спільноту запровадити проти РФ жорсткі санкції

    Верховна Рада України прийняла Постанову №7088 «Щодо визнання РФ саомопроголошених утворень на Донеччині та Луганщині». Проєкт постанови у сесійній залі парламенту зачитав спікер Руслан Стефанчук.

    У документі йдеться про те, що рішення російської влади із визнання «ЛДНР» порушує цілу низку міжнародних договорів, а також є черговим актом прямої аресії проти України. Документ підтримали 336 народних депутатів.

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    У Заяві міститься заклик до російської влади скасувати своє рішення. Також у документі наявний заклик до урядів та парламентів країн світу засудити рішення Кремля та запровадити проти РФ жорсткі секторальні санкції, в тому числі, відімкнути Росію від міжнародної платіжної системи Swift.

    Також Рада закликає іноземні країни підтримувати територіальну цілісність та незалежність України, а також її обороноздатність.

    Під час обговорення документа представники всіх політичних сил, представлених у парламенті, висловилися на його підтримку.

    раніше повідомлялося, що Рада готується заборонити виїзд урядовцям, нардепам та військовим.

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    Теги: Росія Верховна Рада «ДНР» «ЛНР» Руслан Стефанчук парламент
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    Рада закликала відключити Росію від SWIFT та впровадити жорсткі санкції