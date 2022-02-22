Рада закликала відключити Росію від SWIFT та впровадити жорсткі санкції

Парламент закликав міжнародну спільноту запровадити проти РФ жорсткі санкції

Верховна Рада України прийняла Постанову №7088 «Щодо визнання РФ саомопроголошених утворень на Донеччині та Луганщині». Проєкт постанови у сесійній залі парламенту зачитав спікер Руслан Стефанчук.

У документі йдеться про те, що рішення російської влади із визнання «ЛДНР» порушує цілу низку міжнародних договорів, а також є черговим актом прямої аресії проти України. Документ підтримали 336 народних депутатів.

У Заяві міститься заклик до російської влади скасувати своє рішення. Також у документі наявний заклик до урядів та парламентів країн світу засудити рішення Кремля та запровадити проти РФ жорсткі секторальні санкції, в тому числі, відімкнути Росію від міжнародної платіжної системи Swift.

Також Рада закликає іноземні країни підтримувати територіальну цілісність та незалежність України, а також її обороноздатність.

Під час обговорення документа представники всіх політичних сил, представлених у парламенті, висловилися на його підтримку.

раніше повідомлялося, що Рада готується заборонити виїзд урядовцям, нардепам та військовим.

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