  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Бойовики обстріляли залізничну станцію в Станиці Луганській (фото)

    Наразі обстріл припинився, станція та депо продовжують роботу - Бойовики обстріляли залізничну станцію в Станиці Луганській (фото)
    Наразі обстріл припинився, станція та депо продовжують роботу
    фото: Олександр Камишин/Telegram

    Наразі «Укрзалізниця» оцінює пошкодження

    Вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області. Про це повідомив глава правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин у Telegram.

    «Годину тому з боку окупованої території почався обстріл залізничної станції Кіндрашівська-нова, що в Луганській області. Під обстріл потрапила не тільки станція, але і локомотивне депо та дитячий садок. Працівники станції і депо не ушкоджені. Постраждав, але не виведений з ладу, один тепловоз. Пошкоджені будівлі депо», написав він.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Бойовики обстріляли залізничну станцію в Станиці Луганській (фото)
    Бойовики обстріляли залізничну станцію в Станиці Луганській (фото)
    Бойовики обстріляли залізничну станцію в Станиці Луганській (фото)
    фото: Олександр Камишин/Telegram

    За словами Камишина, наразі обстріл припинився, станція та депо продовжують роботу. Укрзалізниця» оцінює пошкодження. Він зазначив, що це вже не перший обстріл об’єктів залізниці за пів року його роботи в Укрзалізниці».

    Камишин підкреслив, що «такі дні нагадують, що ворог близько».

    Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли з артилерії Станицю Луганську, один зі снарядів поцілив у дитячий садочок.

    Президент України Володимир Зеленський повідомив, що направляється в район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, де сьогодні спостерігається загострення ситуації практично по всій лінії фронту.

    Читайте також:
    Теги: окупанти Укрзалізниця обстріл Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бойовики обстріляли залізничну станцію в Станиці Луганській (фото)