Бойовики обстріляли залізничну станцію в Станиці Луганській (фото)

Наразі «Укрзалізниця» оцінює пошкодження

Вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області. Про це повідомив глава правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин у Telegram.

«Годину тому з боку окупованої території почався обстріл залізничної станції Кіндрашівська-нова, що в Луганській області. Під обстріл потрапила не тільки станція, але і локомотивне депо та дитячий садок. Працівники станції і депо не ушкоджені. Постраждав, але не виведений з ладу, один тепловоз. Пошкоджені будівлі депо», – написав він.

За словами Камишина, наразі обстріл припинився, станція та депо продовжують роботу. Укрзалізниця» оцінює пошкодження. Він зазначив, що це вже не перший обстріл об’єктів залізниці за пів року його роботи в Укрзалізниці».

Камишин підкреслив, що «такі дні нагадують, що ворог близько».

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли з артилерії Станицю Луганську, один зі снарядів поцілив у дитячий садочок.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що направляється в район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, де сьогодні спостерігається загострення ситуації практично по всій лінії фронту.

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