Воронезька область оголосила надзвичайну ситуацію через «біженців» з окупованого Донбасу

Близько тисячі людей з окупованого Донбасу прибули на потягу у Вороніж

Через надзвичайну ситуацію 500 людей відправлять до Курська

Влада Воронезької області ввела режим надзвичайної ситуації через зростаюче число біженців з Донбасу. Про це повідомляє російське агентство Інтерфакс.

У повідомленні уряду регіону уточнили, що режим надзвичайної ситуації запровадили для спрощення роботи тим жителям, які залучені до допомоги громадянам окупованого Донбасу.

«Режим вводиться виключно через зростаючий потік людей, які перебувають до нас із «ЛНР» та «ДНР». І треба задіяти всі ресурси, щоб їх максимально оперативно та комфортно розміщували у пунктах тимчасового розміщення», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що близько тисячі людей з окупованого Донбасу прибули на потягу у Вороніж в неділю, 20 лютого, вранці. Вдень очікується другий потяг приблизно з такою ж кількістю «евакуйованих».

Також в неділю можливий третій потяг, з якого близько 500 людей прийме Вороніж, інших 500 відправлять до Курська.

Як повідомляв «Главком», стало відомо, в яких умовах мешкатимуть у Росії жителі окупованих територій Донбасу.

Російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу. Так, бойовики «ДНР» повідомили, що спіймали «українських диверсантів».