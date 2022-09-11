«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів

Жоден рейс не скасовано, рух продовжується всією мережею залізниці

Через ракетні удари по об'єктах інфраструктури затримуються деякі потяги. Йдеться про поїзди, які курсують Харківською, Сумською та Полтавською областями. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Перевізник повідомив, що жоден рейс не скасовано, рух продовжується всією мережею залізниці.

«На вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечну висадку та посадку пасажирів. Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години», - йдеться у повідомленні.

Через перебої з електропостачанням затримку мають наступні поїзди:

№1 Харків — Івано-Франківськ — орієнтовна затримка 45 хв;

№786 Київ — Шостка. Затримка 40 хв (електропостачання відновлено, поїзд прямує далі);

№259 Суми — Івано-Франківськ. Напругу поновлено, поїзд вирушив 20:38 (затримка +38хв).

Зі станції Харків-Пас. може бути затримано відправлення поїздів: №164 Харків — Київ (час відправлення 21:16), №7 Харків — Одеса (час відправлення 21:43).

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.