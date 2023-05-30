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У голови правління «Укрзалізниці» проходять слідчі дії – джерело «Главкома»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У голови правління «Укрзалізниці» проходять слідчі дії – джерело «Главкома»
Наглядова рада «Укрзалізниці» планує в найближчі години скликати засідання для вирішення питання щодо відсторонення Лященка
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, Лященка підозрюють в участі у схемі запровадження «відкатів» на тендерах для «Укрзалізниці»

В кабінеті голови правління «Укрзалізниці» Євгена Лященка, який був призначений на цю посаду близько двох місяців тому, проходять слідчі дії. За інформацією «Главкома», ініціатором обшуків є НАБУ.

За попередньою інформацією, Лященка підозрюють в участі у схемі запровадження «відкатів» на тендерах для «Укрзалізниці». Однак, як повідомляє джерело «Главкома», безпосереднім організатором угрупування є інша особа з оточення голови правління.

Наглядова рада «Укрзалізниці» планує в найближчі години скликати засідання для вирішення питання щодо відсторонення Лященка із займаної посади.

Нагадаємо, 21 березня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, згідно з яким новим главою «Укрзалізниці» призначено Євгенія Лященка строком на два роки. До цього Лященко займав посаду члена правління залізниці і відповідав за фінансовий блок питань у компанії.

Теги: обшук НАБУ Укрзалізниця поліція

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