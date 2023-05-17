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Лікувала українських воїнів, а потім здавала їхні позиції: затримано медсестру (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лікувала українських воїнів, а потім здавала їхні позиції: затримано медсестру (фото)
Наразі жінка перебуває під вартою
фото: пресслужба СБУ

Російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні «звіти» до ФСБ

У результаті контрдиверсійних заходів у звільненому Херсоні.Служба безпеки затримала російську агентку. Нею виявилась медсестра однієї з місцевих лікарень, яка під час окупації обласного центру була завербована кадровим співробітником ФБС, повідомляє пресслужба СБУ.

За його завданням після звільнення Херсона вона залишилась у місті і продовжила працювати у медзакладі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

У подальшому зловмисниця збирала для агресора установчі дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі. Також вона шпигувала за місцями базування Сил оборони, які дислокуються на території обласного центру.

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Крім того, російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні «звіти» до ФСБ через месенджер. Розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних вогневих ударів по місту.

Як встановили слідчі, у поле зору російської спецслужби жінка потрапила через публічну підтримку загарбників в одній із антиукраїнських груп у Телеграм. Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, СБУ затримала мешканку Харківщини, яка передавала сину в Росію дані про ЗСУ

Теги: Херсонщина розслідування жінка державна зрада звільнення медик зрада

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