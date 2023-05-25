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Киянин виграв суд в «Укрзалізниці» за невикористані квитки у перші дні війни

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Киянин виграв суд в «Укрзалізниці» за невикористані квитки у перші дні війни
Суд дійшов висновків, що чоловік кілька разів звертався до «Укрзалізниці» за компенсацією невикористаних квитків, але не отримав кошти
фото з відкритих джерел

На початку березня 2022 року позивач купив вісім квитків, але ними не скористався

Мешканець столиці відсудив 11,5 тис. грн в акціонерного товариства «Українська залізниця» як компенсацію вартості невикористаних проїзних квитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Печерського райсуду Києва від 11 травня.

За матеріалами справи, 5 березня 2022 року позивач придбав вісім квитків на залізничний потяг Київ Пасажирський-Варшава Всходня, який мав вирушати 19 і 26 березня.

Водночас чоловік ними не скористався про що 25 березня 2022 року сповістив «Укрзалізницю» за допомогою електронного звернення. У компанії відповіли: за поверненням коштів варто звернутися особисто чи поштою з відповідною заявою, прикріпивши оригінали посадочних документів.

Разом з тим протягом 20 березня-27 серпня 2022 року киянин перебував за межами України. А вже 29 і 31 серпня 2022 року направив заяву з квитками на пошту «Укрзалізниці». При цьому залізничний перевізник відмовився компенсувати гроші, мовляв, позивач не зробив відповідні відмітки на квитках.

Киянин не погодився з цим рішенням і подав до суду на «Укрзалізницю». За його словами, потяг Київ Пасажирський-Варшава Всходня мав статус евакуаційного і перевізник незаконно брав гроші з пасажирів за проїзд. У вигляді доказів він надав роздруківки з інтернет-ЗМІ. На це твердження Укрзалізниця категорично заперечила.

Як з’ясував суд, у перші дні війни позивач виїхав на автомобілі з України. Разом із ним були його рідні, у тому числі донька-інвалід, опікуном якої є чоловік. Феміда наголосила, що за законодавством, пасажир має право відмовитися від поїздки, повернути квиток і одержати повну або часткову вартість квитка.

«У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану, позивач вимушений був терміново вивести за межі країни свою родину, зокрема, важкохвору доньку… Придбав проїзні документи на потяг на дві дати, оскільки виїзд залежав від стану здоров’я доньки. Отримавши можливість виїхати на автомобілі, необхідність у послугах АТ «Укрзалізниця» відпала», – констатувала Феміда.

Також суд дійшов висновків, що чоловік кілька разів звертався до «Укрзалізниці» за компенсацією невикористаних квитків, але не отримав кошти. Тому його позов підлягає задоволенню.

Як повідомляв «Главком», в «Укрзалізниці» після широкого суспільного обговорення та петиції оголосили, що створять спеціальні жіночі купе. Наразі розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями. 

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Теги: Укрзалізниця квиток суд гроші

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