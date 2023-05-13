Папа Римський вважає, що тільки багаті можуть мати дітей в Італії

У 2022 році народжуваність в Італії вперше впала нижче за 400 000, зареєструвавши 14-те падіння поспіль, а загальна чисельність населення скоротилася на 179 000 до 58,85 мільйона

Створення власної родини в Італії стає «титанічним зусиллям», яке можуть собі дозволити лише багаті, заявив Папа Римський Франциск, застерігши, що «дикі» умови вільного ринку заважають молодим родинам мати дітей. Про це повідомляє агенція Reuters.

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Виступаючи на конференції, присвяченій зростанню демографічної кризи, Папа Римський Франциск сказав, що зниження народжуваності свідчить про відсутність надії на майбутнє, що молоді покоління обтяжені відчуттям невизначеності, крихкості та нестабільності.

«Труднощі з пошуком стабільної роботи, труднощі з її збереженням, непомірно дорогі будинки, захмарна орендна плата та недостатня заробітна плата є реальними проблемами», – сказав понтифік, сидячи поруч з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

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«Вільний ринок без необхідних коригувальних заходів стає диким та породжує все більш серйозні ситуації та нерівність», – додав Папа.

Франциск зазначив, що в деяких родинах домашні тварини замінюють дітей та розповів, як жінка на нещодавній аудієнції відкрила свою сумку та попросила папського благословення для «своєї дитини», але виявилось, що там був її собака.

«Я втратив терпіння та зробив їй зауваження, сказавши що багато дітей голодують, а ти принесла мені пса», – сказав Франциск.

Водночас Папа визнав, що існують «майже непереборні обмеження» для молодих жінок, які змушені вибирати між кар'єрою та материнством. Зважаючи на високі витрати на виховання дітей, люди переглядають свої пріоритети, додав він.

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«Ми не можемо пасивно миритися з тим, що так багато молодих людей щосили намагаються реалізувати свою сімейну мрію та змушені знижувати планку бажань, погоджуючись на посередні замінники: заробляти гроші, прагнути кар'єри, подорожувати, ревно охороняти вільний час», – сказав понтифік.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський може найближчими днями здійснити візит до Риму.