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На конях, у костюмах та на ношах: як голосували громадяни Туреччини на виборах (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На конях, у костюмах та на ношах: як голосували громадяни Туреччини на виборах (фото)
Громадяни Туреччини охоче голосують на виборах
фото з відкритих джерел

У Туреччині завершився день виборів і деякі громадяни вирішили зробити його яскравим

У ці хвилини закриваються виборчі дільниці для голосування на виборах президента та парламенту у Туреччині. Очікується, що за день проголосують понад 64,1 мільйона виборців. Близько 4,9 мільйона людей проголосують уперше. Перші результати підрахунків будуть відомі уже після 23:00 за турецьким часом. 

Не без фальсифікацій 

У цілому, день виборів минув організовано і спокійно. Втім, як повідомляють у соцмережах, у  Стамбулі все ж було декілька бійок, а також зафіксували декілька фальсифікацій на вибочих дільницях по всій території країни.

Зокрема, під час підрахунку бюлетенів перед голосуванням на виборчих дільницях, створених у початкових школах Шумер Деніз та Тегмен Калмаз, а також у середніх школах Кютюкчу Алібей, Каваклідері та Мімар Кемаль в місті Анкара, було виявлено бюлетені без печаток.

Спостерігачі від опозиції викрили голову виборчої дільниці у Стамбулі у тому, що він хотів проголосувати у бюлетенях замість виборця. В результаті останній був усунений з посади голови, а потім заарештований.

Також у соцмережах було опубліковано відео, як хтось проставляє печатки у бюлютенях навпроти імені чинного президента Ердогана. Заступник голови опозиційної  Народно-республіканської партії Кемаля Киличдароглу Огуз Каан Салиджі сказав, що невідомі особи побили члена виборчої  комісії від їх політичної сили у селі Мінаре в районі Харран турецької провінції Шанлиурфа, а потім проголосували за президента Таїпа Ердогана та правлячу Партію справедливості та розвитку. Салиджі зазначив, що вони не змогли зв’язатися з губернатором Шанлиурфи Саліхом Айханом і начальником місцевої поліції, бо їхні телефони були вимкнені. 

А на одній із вибочих ділянок у Стамбулі, у районі Умраньє прямо під час виборів обвалилась стеля. На щастя, постраждалих немає.

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Міністр внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейман Сойлу повідомив виданню Anadolu, що у місцях для забезпечення безпеки голосування у день виборів задіяно понад 600 000 співробітників силових структур, щоб виборчий процес пройшов якнайкраще.  Він також зауважив, що повідомлень про серйозні порушення наразі немає. 

Голосують усі 

У Туреччині обіцяють рекордну явку, в районі 80-90%. Яскравими прикладами бажань проголосувати стали Яшар Юрюк (62 роки) з переломом стегна, громадянка з кисневим балоном і 110-річна жінка, Сагіє Курті, яка теж не полінувалась прийти на виборчу дільницю і віддати свій голос. Для тих, хто не може залишити свій будинок або лікарняне ліжко, встановлюються переносні скриньки. Вони доставляються до місця знаходження виборця, щоб він міг проголосувати в приватному порядку.

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Як альтернативу виборців можуть доставити на машинах швидкої допомоги. Виборчий орган також надав спеціальні бюлетені для людей з вадами зору. Вони написані шрифтом Брайля, щоб громадяни з порушеннями зору могли голосувати незалежно та конфіденційно. Ці заходи гарантують, що всі громадяни можуть гідно брати участь у демократичному процесі.

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На весь екран

Деякі громадяни дуже оригінально підійшли до  голосування, і перетворили його на свято. Приміром, у турецькому місті Дюздже тренер збірної з тайського боксу Мухаммед Бішгін прискакав на голосування на коні у костюмі яничара.

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У стамбульському районі Есенюрт виборець на ім`я Назим прибув на виборчу ділянку в османському одязі та з папугою, Бюлент Акай з Бурси був одягнений у національний одяг.

Також помітили жінку у прапорі на спині, із зображенням діючого президента, виборця у костюмі людини-павука, та громадянина, який прийшов на виборчу дільницю із власним столом. Щоправда, причин свого вчинку він не пояснив. 

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Теги: партії будинок жінка тренер ліжко У Лей свято відео

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