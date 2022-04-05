Окупанти взяли під контроль село під Ізюмом

Окупанти зазнають втрат під час наступу на сході України

Рашисти ведуть наступальні дії у напрямку Слов’янська

Російські окупанти продовжують блокувати Харків і ведуть наступальні дії у напрямку Слов’янська. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 5 квітня.

Окупанти постійними артилерійськими обстрілами й далі нищать житлові квартали та інфраструктуру Харкова.

У напрямку на Барвінкове ворог має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка (Ізюмський район).

Також силами батальйонної тактичної групи 1-го танкового полку окупанти наступали в напрямку на населений пункт Сулигівка, успіху не мали.

Для покращення руху військ на напрямку та забезпечення переправи через річку Сіверський Донець окупанти проводять роботи з відновлення мосту в місті Ізюм.

Нагадаємо, триває 41-ша доба повномасштабної російської війни проти України.

Ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході нашої держави. Мета - встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Противник намагається покращити положення підрозділів в Таврійському та Південнобузькому операційних районах.