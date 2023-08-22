Уночі ворог проводив розвідку, а зараз вивів у море ракетоносії – Сили оборони півдня

Кількість ворожих «калібрів» може бути доведено до 20 одиниць

Корабельне угруповання РФ посилене трьома ракетоносіями

Російські загарбники вивели у Чорне море два надводних і один підводний ракетоносії, які готові до застосування по території України. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу «Еспресо».

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«У Чорному морі ситуація напружена, тому що корабельне угруповання РФ посилене трьома ракетоносіями. Серед них фігурує новий ракетний корабель «Циклон», який ще не пройшов випробовувань. За попередніми даними кількість «калібрів» може бути доведено до 20 одиниць. Це означає, що два надводних і один підводний ракетоносії готові до застосування по території України», – підкреслила Гуменюк.

За її словами, цієї ночі поодинокі ударні російські безпілотники спостерігалися над територією України. «Ворог проводить розвідку боєм, виявляючи системи ППО України, готуючись до атак», – додала Гуменюк.

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Триває 545-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.