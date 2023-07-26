Вихід РФ із зернової угоди: британська розвідка повідомила про нову небезпеку
Росія направила корвет на перехоплення торгових суден у Чорному морі
Після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, Чорноморський флот РФ змінив свою позицію і готується запровадити блокаду України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, сучасний корвет «Сергей Котов» розташований у південній частині Чорного моря для патрулювання морського шляху між Босфором та Одесою.
За даними британської розвідки, існує реальна можливість того, що він увійде до складу оперативної групи з перехоплення торгових суден, які, на думку Росії, прямують до України.
«Чорноморська зернова ініціатива скоротила залучення Чорного моря до війни. Тепер існує ймовірність збільшення інтенсивності та масштабів насильства в цьому районі», – зазначили у міноборони Росії.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі застеріг, що Росія може здійснювати атаки на цивільні судна в Чорному морі після зриву Чорноморської зернової ініціативи.
Як повідомлялося, Росія вийшла з Чорноморської ініціативи 17 липня і погрожувала військовими ризиками тим країнам, які вирішать відновити угоду без неї. Після цього Міноборони РФ заявило, що вважатиме «військовими цілями» всі кораблі, що прямують до українських портів, і завдало масованих ударів по елеваторах і морських і річкових гаванях в Одесі та Миколаєві.
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