Сили ППО знищили дві ракети «Калібр» на Вінниччині

Імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна

Протиповітряна оборона сьогодні, 26 липня, знищила дві ворожі ракети «Калібр» у Вінницькій області. Про це повідомляють Повітряні сили.

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«Близько 13 години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.

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В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. Обидві ракети збито у Вінницькій області.

Нагадаємо, що окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95. Крім того, є загроза застосування балістики.

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.