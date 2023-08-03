РФ атакує Україну ракетами, які Київ передав Москві за газові борги в 90-х

Журналісти отримали доступ до угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ в 1999 році

Угода про передавання ракет була укладена у Ялті між Кабінетом міністрів України та урядом РФ

Росія здійснює обстріл України крилатими ракетами Х-55, які офіційно були передані Москві у 1999 році за угодою між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ. Ця угода передбачала обмін ракет на погашення заборгованості за постачаний російський газ. Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

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Журналісти отримали доступ до угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ в 1999 році, а також до списку номерів переданих Росії ракет. Після порівняння цих номерів з номерами ракет Х-55, які були використані Збройними Силами РФ під час повномасштабного вторгнення на територію України, виявлено, що частина з них співпадає. Частину з цих ракет збила ППО, а частина влучила у житлові будинки.

В Ялті була укладена угода між Кабінетом Міністрів України під керівництвом Валерія Пустовойтенка та урядом РФ під керівництвом Володимира Путіна, яка стосувалася передавання ракет. Згідно з цією угодою, в рамках погашення боргу за спожитий російський газ, Київ передав Москві 8 важких бомбардувальників Ту-160 і 3 Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. Сума боргу перед РФ тоді становила 275 мільйонів гривень.

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У січні, травні та квітні 2023 року у Києві та на Київщині українська протиповітряна оборона збила три ракети, що належали до списку переданих Росії в рамках угоди, укладеної в 1999 році. Ще одна ракета влучила в будинок у столиці наприкінці 2022 року, призвівши до смерті жінки. Крім того, одна ракета була спрямована на будинок на Київщині, в результаті чого постраждала дитина.

Журналісти змогли ідентифікувати кілька ракет з цього списку, користуючись світлинами та номерами, які були отримані від джерел у правоохоронних органах.

Загалом вдалося виявити номери понад десяти ракет, які раніше передали Росії, а 23 роки потому ЗС РФ запустила їх по території України.

Частина з цих збитих ракет зараз зберігається у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

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