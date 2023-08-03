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РФ атакує Україну ракетами, які Київ передав Москві за газові борги в 90-х

Діана Гасюк
glavcom.ua
РФ атакує Україну ракетами, які Київ передав Москві за газові борги в 90-х
Журналісти отримали доступ до угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ в 1999 році
фото: «Схеми»

Угода про передавання ракет була укладена у Ялті між Кабінетом міністрів України та урядом РФ

Росія здійснює обстріл України крилатими ракетами Х-55, які офіційно були передані Москві у 1999 році за угодою між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ. Ця угода передбачала обмін ракет на погашення заборгованості за постачаний російський газ. Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

Журналісти отримали доступ до угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ в 1999 році, а також до списку номерів переданих Росії ракет. Після порівняння цих номерів з номерами ракет Х-55, які були використані Збройними Силами РФ під час повномасштабного вторгнення на територію України, виявлено, що частина з них співпадає. Частину з цих ракет збила ППО, а частина влучила у житлові будинки.

РФ атакує Україну ракетами, які Київ передав Москві за газові борги в 90-х фото 1
РФ атакує Україну ракетами, які Київ передав Москві за газові борги в 90-х фото 2

В Ялті була укладена угода між Кабінетом Міністрів України під керівництвом Валерія Пустовойтенка та урядом РФ під керівництвом Володимира Путіна, яка стосувалася передавання ракет. Згідно з цією угодою, в рамках погашення боргу за спожитий російський газ, Київ передав Москві 8 важких бомбардувальників Ту-160 і 3 Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. Сума боргу перед РФ тоді становила 275 мільйонів гривень.

У січні, травні та квітні 2023 року у Києві та на Київщині українська протиповітряна оборона збила три ракети, що належали до списку переданих Росії в рамках угоди, укладеної в 1999 році. Ще одна ракета влучила в будинок у столиці наприкінці 2022 року, призвівши до смерті жінки. Крім того, одна ракета була спрямована на будинок на Київщині, в результаті чого постраждала дитина.

Журналісти змогли ідентифікувати кілька ракет з цього списку, користуючись світлинами та номерами, які були отримані від джерел у правоохоронних органах.

РФ атакує Україну ракетами, які Київ передав Москві за газові борги в 90-х фото 3

Загалом вдалося виявити номери понад десяти ракет, які раніше передали Росії, а 23 роки потому ЗС РФ запустила їх по території України.

Частина з цих збитих ракет зараз зберігається у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники нарощують присутність ракетоносіїв в Чорному морі.

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Теги: росія газ обстріл ракета обмін

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