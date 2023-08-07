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Росія може залишитись без кораблів: Зеленський пригрозив РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія може залишитись без кораблів: Зеленський пригрозив РФ
Президент наголосив, що Росія намагається проводити політику колонізації Чорного та Азовського морів
фото з відкритих джерел

Якщо РФ продовжить обстрілювати судна у Чорному морі, то до кінця війни вона може залишитися без кораблів

Російські кораблі можуть бути знищені до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати українські порти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, повідомляє La Nacion.

Глава держави нагадав, що Росія заблокувала Чорне море та, зокрема, територіальні води України. Тому зараз наша країна має довести, що у своїх територіальних водах вона має право ввозити та вивозити товари.

«Якщо Росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі і блокуватиме його, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей. Якщо вони продовжуватимуть стріляти, у нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. І це те, що ми хочемо їм показати», – наголосив Зеленський.

За словами президента, зараз окупанти не можуть виграти, і тому хочуть поставити Україну в таку патову ситуацію, застосовуючи зброю та насильство. Тому Україна обов'язково відповість на будь-які атаки на цивільне населення та «зернові коридори».

Президент наголосив, що Росія намагається проводити політику колонізації Чорного та Азовського морів, але вона не має права вирішувати, що Україна може виробляти та експортувати.

Нагадаємо, кілька тижнів тому влада Росії заявила про вихід із зернової угоди, яка дозволяла експортувати українське продовольство Чорним морем. Також Росія скасовувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

Після цього країна-агресор значно посилила удари по українській території, у тому числі по морських та річкових портах. За дев'ять днів ворог знищив близько 180 тисяч тонн українського зерна.

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Теги: Володимир Зеленський корабель росія Чорне море обстріл

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