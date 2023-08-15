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Окупанти атакували дитячий садок у Львові (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти атакували дитячий садок у Львові (відео)
Приліт стався на території дитсадка «Казка»
фото: скрін із відео

Загалом у Львові пошкоджено понад 100 помешкань, вибито більше ніж 500 вікон

Під час нічної атаки на Львів ракета прилетіла у двір дитсадка. Там утворилася величезна вирва. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Ракета влучила прямо в павільйон дитячого садочка. На щастя, обійшлося без жертв.

«Ракета прямо, точно влупила в цей павільйон (дитячого садочка – «Главком»). Зараз є вирва глибиною 9 м, 20 м у діаметрі. Там навіть є залишок цієї ракети», – зазначив Садовий.

Міський голова уточнив, що приліт стався на території дитсадка «Казка». У ньому все зруйновано, повилітали вікна. Сьогодні цей освітній заклад буде закритим. Дітки туди не підуть.

Окрім того, зруйновано будинок. Верхні поверхи всі вигоріли, вікна повилітали. Та головне, що минулося без жертв.

Загалом у Львові пошкоджено понад 100 помешкань, вибито більше ніж 500 вікон. Четверо людей отримали медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає.

Нагадаємо, у результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста

Теги: Львів війна ракета дитячий садок

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