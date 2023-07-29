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Німецькі політики закликали уряд передати Україні далекобійні ракети Taurus

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німецькі політики закликали уряд передати Україні далекобійні ракети Taurus
На озброєнні Бундесверу є 600 Taurus, з яких близько 450 не готові до застосування в бойових діях
фото з відкритих джерел

Депутат Бундестагу заявив, що Берлін має «негайно» надати Києву далекобійні ракети Taurus

Низка німецьких політиків закликала уряд поставити Україні крилаті ракети. Берлін має «негайно» надати Києву далекобійні ракети Taurus, заявив депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, опублікованому в суботу, 29 липня.

Кізеветтер зазначив, що на озброєнні Бундесверу є 600 Taurus, з яких близько 450 не готові до застосування в бойових діях, але можуть бути модернізовані компанією MBDA і підготовлені до відправки в Україну.

Своєю чергою експерт Вільної демократичної партії (ВДП), що входить до правлячої коаліції, Маркус Фабер (Marcus Faber) нагадав, що Збройні сили України успішно застосовують поставлені Великобританією ракети Storm Shadow. За його словами, це свідчить про важливість такого типу озброєнь для України, яка обороняється від російського повномасштабного вторгнення.

Надати ЗСУ Taurus закликав і посол України у ФРН Олексій Макєєв, попросивши «цього разу скоротити дискусійну частину і тим самим врятувати людські життя», нагадавши про довгі дебати в Німеччині щодо надання інших озброєнь, зокрема танків Leopard.

Втім, міністерство оборони Німеччини підтвердило свою відмову від поставок Україні ракет. Представниця міністерства вказала виданню на заяву міністра оборони країни Бориса Пісторіуса, який дав чітко зрозуміти, що постачання Taurus ЗСУ не буде.

Україна з травня неодноразово зверталася до Німеччини з проханням надати Taurus. Зокрема, президент України Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Однак німецький уряд не йде на це, оскільки ракети можуть досягти російської території.

Нагадаємо, Сили оборони України вжили заходів для захисту портової інфраструктури та забезпечення максимальної роботи ППО.

До слова, українська артилерія застосовує для ударів по російських позиціях боєприпаси, виготовлені в Північній Кореї.

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Теги: допомога ЗСУ Німеччина Бундестаг ракета

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