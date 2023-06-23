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Уряд перевірить діяльність та майновий стан усіх воєнкомів – Шмигаль

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд перевірить діяльність та майновий стан усіх воєнкомів – Шмигаль
Шмигаль заявив, що усі коєнкоми пройдуть перевірку щодо своєї діяльності та майнового стану
фото: з відкритих джерел

Денис Шмигаль«Ми прийняли рішення про те, що буде утворено державну комісію на чолі із першим заступником міністра оборони»

В Україні пройде перевірка діяльності та майнового стану усіх воєнкомів. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

З його слів в Україні всі коєнкоми пройдуть перевірку щодо своєї діяльності та майнового стану.

«Ми прийняли рішення про те, що буде утворено державну комісію на чолі із першим заступником міністра оборони, з правоохоронним блоком, із представником НАЗК, яка перевірить діяльність та майновий стан усіх воєнкомів та їхніх заступників», – сказав Шмигаль.

За його словами, підставою для такого рішення стала ситуація щодо начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. «Одеський воєнком буде звільнений зі своєї посади. За рішенням Ставки, таке доручення Президент дав головнокомандувачу, по інших воєнкомах будуть проведені перевірки», – додав глава уряду.

Нагадаємо, президент Зеленський дав доручення Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома.

Теги: міністр президент Денис Шмигаль

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