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Уругвайці очікують на дощ: в столиці Монтевідео посуха спричинила дефіцит води

Діана Гасюк
glavcom.ua
Уругвайці очікують на дощ: в столиці Монтевідео посуха спричинила дефіцит води
в Уругваї посуха спричинила рекордний дефіцит води
фото: Reuters

У столичному водосховищі залишилося води на 10 днів

Уругвайці в столиці Монтевідео очікують на дощ на тлі історичної посухи, через яку в головному водосховищі міста залишилося води лише на десять днів. Про це повідомляє Reuters.

За словами офіційних осіб дефіцит води в Уругваї є найсильнішим за останні 74 роки. Це впливає на водопостачання тисяч домогосподарств і призводить до погіршення якості води.

За даними державної водопостачальної компанії Obras Sanitarias del Estado (OSE) рівень води у водосховищі Пасо Северино, яке обслуговує більшу частину 3,5-мільйонного населення Уругваю, знаходиться на «історичному мінімумі» і становить близько 10% від потужності.

Останні дані показують, що водосховище має близько 6,2 мільйона кубометрів води, що далеко від середньомісячного показника в 60 мільйонів кубометрів. Щодня для водопостачання столиці потрібно близько 650 000 кубометрів.

Метеорологи стверджують, що до червня необхідно 50 міліметрів опадів дощу щодня, щоб рівень води у водосховищах почав відновлюватися.

Зменшення запасів прісної води в головному водосховищі країни змусило державну компанію з водопостачання наприкінці квітня змішувати воду з естуарію річки Ріо-де-ла-Плата, що призвело до незвично високої концентрації натрію і хлоридів у воді.

«Виною всьому низька кількість опадів, погане управління постачанням і брак державних інвестицій», - зазначив президент профспілки працівників компанії OSE Федеріко Креймерма.

Він додав, що вода для людського споживання також конкурує з вирощуванням сої, скотарством і лісовим господарством.

Тим часом у столиці Уругваю заплановані вуличні демонстрації через зростання громадського гніву на тлі нестачі води.

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Теги: населення землетрус водопостачання президент

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