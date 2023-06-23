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Зеленський відреагував на скандал з одеським військкомом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський відреагував на скандал з одеським військкомом
Зеленський дав термінове доручення створити комісію для перевірки всіх військкомів в регіонах України
фото з відкритих джерел

Президент дав доручення Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим. Допис Зеленський опублікував у Telegram.

«Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського «воєнкома» – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна», – йдеться в дописі.

Володимир Зеленський також дав термінове доручення створити комісію для перевірки всіх військкомів у усіх регіонах України. За словами президента це потрібно для того, щоб «вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті».

Нагадаємо, що нещодавно військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми. Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.

Нещодавно журналісти з'ясували, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

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Теги: Одеса військомат Володимир Зеленський

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