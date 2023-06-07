Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: перші подробиці

Ердоган заявив, що його країна буде рішуче продовжуватимуть свої зусилля для встановлення справедливого миру

Серед іншого лідери двох країни обговорили підрив Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 червня, провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Серед іншого лідери двох країни обговорили підрив Каховської ГЕС. Про це повідомляє Hürriyet.

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Під час зустрічі президент Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській ГЕС може бути створена комісія за участю експертів обох сторін, а також ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину.

Ердоган заявив, що Туреччина готова зробити все можливе в цьому відношенні, а також висловив сподівання, що в цьому питанні можна дотримуватися методу переговорів, як у «зерновій ініціативі».

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Зазначимо, що у рамках «зернової угоди» Україна не веде прямих переговорів з Росією. Наша країна обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті, своєю чергою, ведуть окремі переговори з РФ.

Окрім того, Ердоган заявив, що його країна буде рішуче продовжуватимуть свої зусилля для встановлення справедливого миру.

Раніше російський диктатор Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели телефонну розмову, під час якої домовилися провести найближчим часом двосторонню зустріч.