Одна з країн ЄС планує назавжди закрити небо: озвучено причину

Один із міністрів вважає, що внутрішні рейси в Бельгії – це «екологічний нонсенс»

Бельгія – невелика країна, але в середньому на день виконується п’ять внутрішніх рейсів, зазвичай, на відстань менше 100 км/год. Причому на приватні літаки припадає 71% внутрішніх рейсів у країні. Але незабаром країна планує припинити пряме авіасполучення через його шкоду для екології.

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Адже ці польоти пропорційно гірші для довкілля, ніж далекомагістральні польоти, але до цих пір цьому не надавали великого значення. Міністр мобільності Жорж Гілкіне має намір покласти цьому край. Про це пише видання Brussels Times.

«Ці короткомагістральні рейси є відхиленням як з екологічної, так і з економічної точки зору. Вирішуючи їх на нашій території, Бельгія є лідером», – сказав він.

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При цьому пан Гілкіне заявив, що подав до парламенту законопроект про заборону внутрішніх польотів і висловив сподівання, що цей крок Бельгії стане прикладом для всієї Європи. За його оцінкою, внутрішні рейси в Бельгії – це «екологічний нонсенс».

Очікується, що вже незабаром міністр представить проект Королівського указу про повну заборону цих так званих «хоп-он-хоп-офф» рейсів до трьох регіонів Бельгії.

Проте проект указу передбачає винятки для надзвичайних ситуацій, таких як стихійні лиха, рятувальні операції, поліцейські чи військові місії, дослідницькі місії, місії спостереження, технічне обслуговування, навчання та причини, пов’язані з погодними умовами чи іншими обставинами.

«Науковці з IPCC чітко стверджують: кожна десята градуса глобального потепління яку ми зекономимо завдяки забороні внутрішніх польотів, дозволить нам запобігти людським трагедіям і величезним економічним витратам. Наші кліматичні цілі (-55% викидів вуглецю до 2030 року, вуглецевий нейтралітет до 2050 року) вимагають діловий світ змінить курс, особливо з точки зору транспорту», – пояснив він.

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Адже польоти на короткі відстані є більш енергоємними, ніж інші, оскільки зліт і посадка є найбільш енергоємними та забруднювальними етапами, тобто чим коротший політ, тим вищий вуглецевий слід на кілометр.

Нагадаємо, парламент Франції раніше проголосував за призупинення коротких внутрішніх авіарейсів у тих випадках, якщо поїздка потягом за аналогічним маршрутом займе не більше 2.5 годин або менше. Рішення було ухвалено з метою скоротити викиди вуглецю та турботи про клімат. Закон набуде чинності після його затвердження Сенатом. Зняття загрожує маршрутам Париж – Бордо, Париж – Ліон, Париж – Нант, Париж – Ренн, Ліон – Марсель. Рейси з Парижа до Тулузи, які займають чотири години поїздом, та рейси з Парижа до Ніцци, тривалістю близько шести годин поїздом, залишаться в розкладі.