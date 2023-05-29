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Незадоволений результатами Киличдароглу прокоментував виборчий процес у Туреччині

Діана Гасюк
glavcom.ua
Незадоволений результатами Киличдароглу прокоментував виборчий процес у Туреччині
Кемаль Киличдароглу
фото з відкритих джерел

Киличдароглу заявив, що продовжить боротьбу за демократію

Кемаль Киличдароглу назвав виборчий процес у Туреччині «найбільш несправедливим» за останні роки. Про це передає Aljazeera.

«Всі кошти держави були мобілізовані на одну політичну партію і покладені в ноги однієї людини», – сказав Киличдароглу.

Також він подякував керівникам Національного Альянсу, їхнім організаціям, виборцям і громадянам, які «захищали урни та боролися з цим аморальним і незаконним тиском».

«Як житель цієї землі, я завжди боровся за ваші права і справедливість, щоб ніхто не гнобив вас, щоб ви могли жити в достатку, і я буду продовжувати це робити», – зазначив він.

Крім цього, Киличдароглу заявив, що «попри всі тиски з’явилася воля народу змінити авторитарний режим».

«Ми продовжуватимемо бути в авангарді цієї боротьби, поки в нашій країні не прийде справжня демократія», – додав він.

Як повідомлялося, у Туреччині завершились вибори президента країни. За даними Вищої виборчої комісії Туреччини, за результатами опрацювання понад 98% бюлетенів, чинний президент Ердоган набрав 52,12% голосів, тоді як його опонент Киличдароглу – 47,88%.  

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Теги: вибори президент демократія відео

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