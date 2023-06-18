Мельник розповів, що Україні слід очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі

Андрій Мельник вважає, що на саміті НАТО Україні представлять якийсь новий варіант щодо якого зараз ведуться переговори

На саміті НАТО, який має відбутися 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, Україні можуть запропонувати якийсь варіант, про який ще ніхто не знає і щодо якого тривають переговори. Таку думку в ефірі телемарафону висловив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник, передає «Ліга.Новини».

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Журналіст запитав Мельника, чого, на його думку, Україні слід очікувати від саміту – спрощеного плану вступу замість ПДЧ, гарантій безпеки від окремих держав або ж чергових запевнень про відчинені двері Альянсу.

На думку Мельника, навряд якийсь із перерахованих варіантів справді спрацює.

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«Я думаю, тут буде якийсь варіант, про який ми ще сьогодні не знаємо, над яким ведуться переговори. Очевидно, що це буде крок на зустріч нашому членству. Як він виглядатиме – поки що казати зарано. У нас ще є час, щоб цей крок справді виглядав переконливо, а не був лише виправданням того, що політичне рішення про вступ поки, на жаль, не може бути ухвалене нашими союзниками», – зазначив Мельник.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не буде спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу.