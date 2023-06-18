Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мельник розповів, що Україні слід очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Мельник розповів, що Україні слід очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі
Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник
фото з відкритих джерел

Андрій Мельник вважає, що на саміті НАТО Україні представлять якийсь новий варіант щодо якого зараз ведуться переговори

На саміті НАТО, який має відбутися 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, Україні можуть запропонувати якийсь варіант, про який ще ніхто не знає і щодо якого тривають переговори. Таку думку в ефірі телемарафону висловив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник, передає «Ліга.Новини».

Журналіст запитав Мельника, чого, на його думку, Україні слід очікувати від саміту – спрощеного плану вступу замість ПДЧ, гарантій безпеки від окремих держав або ж чергових запевнень про відчинені двері Альянсу.

На думку Мельника, навряд якийсь із перерахованих варіантів справді спрацює.

«Я думаю, тут буде якийсь варіант, про який ми ще сьогодні не знаємо, над яким ведуться переговори. Очевидно, що це буде крок на зустріч нашому членству. Як він виглядатиме – поки що казати зарано. У нас ще є час, щоб цей крок справді виглядав переконливо, а не був лише виправданням того, що політичне рішення про вступ поки, на жаль, не може бути ухвалене нашими союзниками», – зазначив Мельник.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не буде спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу. 

Читайте також: Про зустріч трьох лідерів та перспективи України в НАТО
Теги: Андрій Мельник президент переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Лавров
Лавров визнав поразку російської дипломатії в Європі
18 травня, 13:19
Україна готується звільняти свої території
Які сценарії нав'язуватимуть Україні вже цієї осені
27 травня, 19:25
Стало відомо яким чином Австрія допоможе Україні у розмінуванні територій
Австрія готова допомогти Україні у розмінуванні територій, але є умова
22 травня, 18:07
в Уругваї посуха спричинила рекордний дефіцит води
Уругвай зазнає рекордного дефіциту води через посуху: деталі
25 травня, 02:08
Мітинг на захист прав ЛГБТ, Київ, 2021 рік
Зеленський відреагував на петицію про легалізацію «одностатевих шлюбів»
27 травня, 11:55
Шольц різко відповів критикам
Шольц посперечався з хейтерами через війну в Україні
3 червня, 17:44
Ллойд Остін
Міністр оборони США відреагував на відмову в зустрічі з китайським колегою
3 червня, 07:32
Президент Киргизстану зробив важливу заяву після зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем
Співпраця з ЄС: президент Киргизстану зробив несподівану заяву
3 червня, 17:55
Розслідування підриву ГЕС та підготовка пілотів: Зеленський поспілкувався із Макроном
Розслідування підриву ГЕС та підготовка пілотів: Зеленський поспілкувався із Макроном
7 червня, 20:51

Політика

ЄС відреагував на наміри Росії провести «вибори» на окупованих територіях України
ЄС відреагував на наміри Росії провести «вибори» на окупованих територіях України
Мельник розповів, що Україні слід очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі
Мельник розповів, що Україні слід очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі
Міністр оборони України вперше поговорить з колегою з Ізраїлю: деталі
Міністр оборони України вперше поговорить з колегою з Ізраїлю: деталі
У Сербії десятки тисяч людей вийшли на мітинги: чого вимагають
У Сербії десятки тисяч людей вийшли на мітинги: чого вимагають
ЗМІ спростували пропагандистський фейк РФ про поранення Буданова
ЗМІ спростували пропагандистський фейк РФ про поранення Буданова
Держсекретар США Блінкен прибув до Китаю: подробиці поїздки
Держсекретар США Блінкен прибув до Китаю: подробиці поїздки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Невідомі «замінували» Київську ГЕС
53K
Повітряні сили застерігають про ракетну небезпеку у двох областях України
34K
На Київщині пролунали вибухи під час тривоги
25K
Попри заборони, одна з країн ЄС стала туристичною знахідкою для росіян
23K
СБУ затримала зрадницю, яка зливала ворогу позиції українських захисників
18K
Катастрофа на Каховській ГЕС: журналісти назвали місце, де була закладена вибухівка

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
Вчора, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту