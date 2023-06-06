Шойгу зробив цинічну заяву щодо підриву Каховської ГЕС

Росія збирається скликати засідання Радбезу ООН у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС

Російська влада звинуватила Україну у зумисному підриві Каховської ГЕС і це призвело до затоплення значних територій. Про це сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу, слова якого поширюють російські пропагандистські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами російського міністра, Україні нібито пішла на такий крок для того, щоб перекинути підрозділи з херсонського напрямку в район наступальних дій, послабивши тим самим позиції на херсонському напрямку.

Шойгу заявив, що Київ розпочав спорудження на правому березі Дніпра оборонних позицій, що свідчить про намір перейти тут до оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Паралельно з цим постпред Росії в ООН Василь Небензя цинічно заявив про те, що Росія скличе засідання Радбезу ООН у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що росіяни розраховували призупинити деокупацію захоплених територій підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Але ворог отримав протилежний ефект.