Зеленський відреагував на підрив Каховської ГЕС

«Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну»

Президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО через підрив росіянами Каховської ГЕС. Про це він повідомив у соцмережах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глада держави наголосив, що російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.

«Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну», – написав очільник держави в доповнення до відео.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зауважив, що всі служби працюють.Також Зеленський скликав засідання РНБО.

Крім того президент попросив поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Незабаром вода дістане критичного рівня: починається евакуація з небезпечних районів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Зеленський скликає екстрене засідання РНБО у зв'язку з підривом Каховської ГЕС..

Також місцева влада заявила, що місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.