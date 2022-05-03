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    Події в Україні

    ЗСУ знищили усіх окупантів на Зміїному, – журналіст

    Українські війська знищили усіх окупантів, які залишалися на острові Зміїному - ЗСУ знищили усіх окупантів на Зміїному, – журналіст
    Українські війська знищили усіх окупантів, які залишалися на острові Зміїному
    фото з відкритих джерел

    Російське командування кинуло своїх військових на острові Зміїний напризволяще

    Збройні сили України ліквідували усіх російських військових, які окупували український острів Зміїний. Про це написав на Facebook журналіст Роман Цимбалюк.

    За інформацією Цимбалюка, вижили тільки вісім військовослужбовців російської армії, бо їх вивезли до окупованого Криму напередодні, 2 травня.

    Усіх інших рашистів командири кинули напризволяще. Один із тих військових, хто був вивезений до Криму, розповів: «Командування знало, що по острову може бути завданий удар, однак жодних дій (крім вивезення групи людей) не робило».

    Цимбалюк же зазначив, що на Зміїному перебували рашисти із підрозділів 1229 розвідувального центру (в/ч 53189, Севастополь) та 744 центру зв'язку (в/ч 40136, Севастополь) Чорноморського флоту. Вони на цей момент вважаються командуванням збройних сил Росії зниклими безвісти.

    Нагадаємо, що 2 травня українські військові знищили два російські катери типу Raptor біля острова Зміїний.

    Про те, що рашистські кораблі розстріляв безпілотник Bayraktar, розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

    Пізніше Генштаб ЗСУ оприлюднив відео знищення рашистських катерів українським «Байрактаром».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили усіх окупантів на Зміїному, – журналіст