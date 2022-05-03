Рашисти почали штурм «Азовсталі»

Окупанти розпочали штурм «Азовсталі», просто зараз пробують прорватися на територію заводу

Після попередньої атаки росіян на «Азовсталь» загинули дві цивільні жінки

Російські війська пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі. Перед атакою окупанти посилено обстрілювали територію заводу, повідомляє тelegram-канал журналіста Андрія Цаплієнка.

«Окупанти розпочали штурм «Азовсталі», прямо зараз намагаються прорватися на територію заводу», – повідомив журналіст.

За його словами, початок штурму «Азовсталі» підтвердив заступник командира полку «Азов». Інших деталей атаки заводу немає.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар (Калина) повідомив, що після вчорашніх масованих авіабомбардувань території заводу «Азовсталь» російськими окупантами стало відомо про загибель двох цивільних жінок.

Також перед початком штурму російська авіація кілька годин завдавала бомбових ударів по території заводу. В результаті на «Азовсталі» виникла сильна пожежа, стовп чорного диму видно у всіх районах Маріуполя.

Початок штурму «Азовсталі» підтвердили у мінороборони РФ. Там заявили, що українські військові начебто порушили режим тиші.

Начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін повідомив виданню «Суспільне», що штурм «Азовсталі» ведеться з кількох напрямків. Він уточнив, що українські військові продовжують утримувати свої позиції.

Днем раніше окупанти відновили обстріл «Азовсталі» після часткової евакуації цивільних. Удари завдавалися, у тому числі з споруд, де ховалися мирні жителі.

Зазначимо, 2 травня планувалася евакуація мирних жителів із території заводу, але вона не відбулася. У Міністерстві оборони України зазначали, що ситуація у Маріуполі тяжка, основну частину міста контролюють російські війська.