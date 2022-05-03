Рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Багато загиблих

Росіяни точно знали, куди цілили – робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу

Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених – такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу. Про це повідомив голова Донецької обладміністравції Павло Кириленко.

«Ці цифри – оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою», – повідомив він.

Кириленко додав, що росіяни точно знали, куди цілили – робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому.

Нагадаємо, що вдень 3 травня рашисти почали штурм «Азовсталі».

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