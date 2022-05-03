  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Багато загиблих

    Російські військові завдали ударів по Авдіївці - Рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Багато загиблих
    Російські військові завдали ударів по Авдіївці
    фото із соцмереж

    Росіяни точно знали, куди цілили – робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу

    Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених – такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу. Про це повідомив голова Донецької обладміністравції Павло Кириленко.

    «Ці цифри – оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою», – повідомив він.

    Кириленко додав, що росіяни точно знали, куди цілили – робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому.

    Нагадаємо, що вдень 3 травня рашисти почали штурм «Азовсталі».

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна вбивство Донеччина обстріл завод Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Багато загиблих