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Євген Істребін Екоактивіст

Наша ППО так ефективно працює, що російські ракетні обстріли починають втрачати сенс

glavcom.ua
Минула доба наочно показала, що нальоти вже не несуть таких наслідків як було раніше
фото: Reuters

Російські можливості ракетних атак виснажуються все більше з кожним новим обстрілом

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За сутки было выпущенно 20 ракет, из которых сбили 12 и сбито 45 мопедов.

При такой эффективности удары теряю всякий смысл, а эффективность работы ПВО растет с каждой атакой.

Российские возможности ракетных атак истощаются все больше с каждым разом. Про это говорит вчерашний запуск. Если бы могли сделать одновременный залп 100-150 ракетами, его бы сделали. Но уже нет такой возможности. 29 декабря было запущено 70 ракет из которых уничтожили 58 и это при том, что подготовка шла 13 дней.

Если брать цифры которые публиковал ранее Резников, то у россиян возможностей для крупной ракетной атаки (более 50 ракет) осталось на 1-2 раза. При этом эффективность нашего ПВО повышается, а причиненный ущерб ниже с каждым разом.

Также не забываем что с приближением весны, нагрузка на энергосистему будет снижаться, что нам в помощь.

Прошедшие сутки наглядно показали, что налеты уже не несут таких последствий как было ранее, в возможности агрессора все ниже и ниже.

Слава Украине и ЗСУ!

Джерело
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Теги: росія війна ракета

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