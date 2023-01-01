Наша ППО так ефективно працює, що російські ракетні обстріли починають втрачати сенс

Російські можливості ракетних атак виснажуються все більше з кожним новим обстрілом

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За сутки было выпущенно 20 ракет, из которых сбили 12 и сбито 45 мопедов.

При такой эффективности удары теряю всякий смысл, а эффективность работы ПВО растет с каждой атакой.

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Российские возможности ракетных атак истощаются все больше с каждым разом. Про это говорит вчерашний запуск. Если бы могли сделать одновременный залп 100-150 ракетами, его бы сделали. Но уже нет такой возможности. 29 декабря было запущено 70 ракет из которых уничтожили 58 и это при том, что подготовка шла 13 дней.

Если брать цифры которые публиковал ранее Резников, то у россиян возможностей для крупной ракетной атаки (более 50 ракет) осталось на 1-2 раза. При этом эффективность нашего ПВО повышается, а причиненный ущерб ниже с каждым разом.

Также не забываем что с приближением весны, нагрузка на энергосистему будет снижаться, что нам в помощь.

Прошедшие сутки наглядно показали, что налеты уже не несут таких последствий как было ранее, в возможности агрессора все ниже и ниже.

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Слава Украине и ЗСУ!