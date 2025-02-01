В інтернаті Суджі під час удару РФ перебували цивільні, які готувалися до евакуації – Зеленський

Президент наголосив, що Росія зруйнували будівлю попри те, що там були десятки цивільних

Зеленський: Росія так воювала десятиліття назад проти Чечні

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян на інтернат у місті Суджа, де перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації. Про це стало відомо з офіційних ресурсів глави держави.

«Так воює Росія. Місто Суджа, Курська область, російська територія. Інтернат із цивільними, які готувались до евакуації. Російська авіабомба. Вони зруйнували будівлю попри те, що там були десятки цивільних. Росія так воювала десятиліття назад проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи. Це держава, яка позбавлена цивілізованості. І це зло, яке не зупиниться саме по собі. Але якщо діяти сильно й рішучо, навіть Росію можна примусити зупинитись. І це потрібно зробити, щоб світ був убезпечений від російських бомб», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, російські війська вдарили по інтернату в місті Суджа, що в Курській області. Під завалами будівлі опинилися 95 людей.

Сьогодні, 1 лютого, о 16:54 російська авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по інтернату в місті Суджа Курської області. Удару завдано цілеспрямовано. pic.twitter.com/yexiTvjM2G — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025

За даними Генштабу ЗСУ, на момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.

Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти.

«Удар по інтернату в Суджі – черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян», – заявили у Генштабі.

Раніше російський блогер Володимир Синельников повідомляв на своєму Telegram-каналі, що російські війська вдарили по інтернату ФАБом.

Раніше російська авіація завдала подвійного авіаудару по інтернату для літніх людей у місті Суджа Курської області.

До слова, на початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області. Так, у неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що для РФ це стало несподіванкою.

Російські медіа повідомляли, що ЗСУ розпочали наступ одразу на кількох напрямках: у районі Леонідова на північному заході від Суджі, за яке останні тижні йшли важкі бої, а також у районі Руського Порічного, Черкаського Порічного та Мартинівки на північний схід від Суджі, де теж давно точилися бої.

Міноборони РФ називає дії ЗСУ «контратакою», яку влаштували задля того, аби зупинити наступ росіян у Курській області. Там стверджують, що українські війська застосували два танки, 12 бойових броньованих машин і техніку розгородження під час штурму в напрямку хутора Бердин, що на Курщині.