Вражаюча кількість. Із ким Зеленський зустрівся за два дні: список лідерів країн

Зеленський обговорив із колегами питання досягнення справедливого миру, посилення санкцій проти РФ та подякував за підтримку України

У швейцарському Давосі під час Всесвітнього економічного форуму президент України Володимир Зеленський зустрівся із майже двадцятьма лідерами та політиками з різних країн, а також із топменеджерами та власниками великих компаній. Про деталі зустрічей йдеться на офіційних ресурсах президента.

Так, Володимир Зеленський зустрівся із:

Канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Основна тема розмови – продовження підтримки України та координація з партнерами для досягнення справедливого миру; Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Головними темами зустрічі стали гуманітарна співпраця та пошук шляхів досягнення справедливого миру; Прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою. Підписано угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між нашими країнами; Премʼєр-міністром Вʼєтнаму Фам Минь Чинем. Політики обговорили подальший розвиток торгівлі та зміцнення економічної співпраці; Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Було обговорено зміцнення обороноздатності України, гарантії безпеки і посилення санкцій проти Росії; Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, аби обговорити важливі питання українсько-ізраїльської співпраці; Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим: обговорили збільшення товарообігу між державами на перспективу, співпрацю в енергетичній сфері; Прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Катару Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані. Наша держава цінує посередництво Катару в поверненні додому 53 наших дітей, яких Росія примусово вивезла з України; Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Обговорено необхідність глобальних зусиль усіх країн, які поважають принципи Статуту ООН, для наближення справедливого миру; Премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем; Премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном; Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Важливо, що Нідерланди дотримуються правила «Нічого про Україну без України»; Президентом Сербії Александром Вучичем. Зеленський подякував за гуманітарну та фінансову підтримку нашої держави; Премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом обговорено військову допомогу Україні та посилення санкцій проти Росії; Президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Лідери обговорили спільну з партнерами координацію заради наближення справедливого й тривалого миру; Лідером опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом. Зеленський наголосив, що для України критично важливе схвалення Німеччиною додаткового пакета оборонної підтримки на €3 млрд; Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо; Міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

Також відбулися зустрічі із топменеджерами та власниками великих компаній.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

На форумі обговорюватимуть питання геоекономічної невизначеності, штучного інтелекту, переосмислення економічного зростання та захисту планети, а також низку інших актуальних тем. Участь у форумі візьмуть близько 3 тис. лідерів із понад 130 країн, зокрема близько 350 урядовців, серед яких 60 глав держав і урядів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський особисто взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі.

До слова, Зеленський у середу, 22 січня, провів зустріч з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом у Давосі. Також глава нашої держави мав зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.