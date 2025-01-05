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Операція ЗСУ в Курській області: що відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Операція ЗСУ в Курській області: що відомо
Російські медіа зазначали, що ЗСУ розпочали наступ одразу на кількох напрямках
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Наразі Генштаб ЗСУ подробиці наступальної операції не повідомляє

На початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області. Так, у неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що для РФ це стало несподіванкою.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи ситуацію, зауважив, що «Росія отримує те, чого заслуговує».

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що інформації щодо подій у Курській області нині небагато, оскільки всі неофіційні дані затримуються мінімум на два-три дні. Про це він розповів в ефірі Radio NV.

Зокрема, експерт припускає, що ЗСУ діють з метою відвернути ворога з інших ділянок фронту. На думку Павла Нарожного, Курська операція є одним з «великих козирів» України.

Варто зауважити, наразі Генштаб ЗСУ подробиці наступальної операції не повідомляє.

Російські медіа повідомляли, що ЗСУ розпочали наступ одразу на кількох напрямках: у районі Леонідова на північному заході від Суджі, за яке останні тижні йшли важкі бої, а також у районі Руського Порічного, Черкаського Порічного та Мартинівки на північний схід від Суджі, де теж давно точилися бої.

Міноборони РФ називає дії ЗСУ «контратакою», яку влаштували задля того, аби зупинити наступ росіян у Курській області. Там стверджують, що українські війська застосували два танки, 12 бойових броньованих машин і техніку розгородження під час штурму в напрямку хутора Бердин, що на Курщині.

«Артилерією та авіацією угруповання військ «Північ» завдано поразки штурмовій групі ЗСУ. Знищено два танки, машину розгородження та сім бойових броньованих машин. Операція зі знищення формувань ЗСУ триває», – ідеться у повідомленні Міноборони РФ,

Російський воєнний кореспондент Роман Альохін зазначив, що ЗСУ просуваються в північно-східному напрямку від Суджі, до району Велике Солдатське, яке розташоване на трасі до обласного центру, а також за 35 км від Курської атомної станції.

Згодом, він написав, що уже йдуть активні бої за село Бердин, згідно з повідомленнями окремих Telegram-каналів, ЗСУ уже взяли під контроль цей населений пункт та рушили далі.

Повідомляється, що ЗСУ висадили десант, атакують позиції РФ на квадроциклах і баггі, а також застосовують танки та іншу важку бронетехніку.

Чимало інших воєнних блогерів РФ почали повідомляти про те, що українська армія атакувала не лише в напрямку Великого Солдатського, але й в напрямку села Пушкарне північно-східніше від Суджі.

У РФ скаржаться, що Сили оборони накрили район атаки щільним РЕБом, тому росіяни не можуть використовувати більшість дронів. Літати можуть лише оптоволоконні БпЛА.

Російські медіа зазначали, що ЗСУ розпочали наступ одразу на кількох напрямках: у районі Леонідова на північному заході від Суджі, за яке останні тижні йшли важкі бої, а також у районі Руського Порічного, Черкаського Порічного та Мартинівки на північний схід від Суджі, де теж давно точилися бої.

Нагадаємо, 2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області.

Також Сили оборони України досягли успіху в Курській області. Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 31 грудня опублікували геолокаційні кадри, які свідчать про взяття під контроль населеного пункту Кругленьке, розташованого на південний схід від Коренево.

Як повідомлялося, завдяки наступальним діям бійці 6-го полку ССО ЗС України зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ. Як вже стало відомо, разом із російськими військовими, населений пункт, який вже захопили наші військові, тримали також війська Північної Кореї.

До слова, російські та північнокорейські війська досі не вибили Збройні сили України з Курської області. Причиною цьому є українські удари далекобійною зброєю по території РФ.

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Теги: Курщина Міноборони армія Генштаб Міноборони РФ військові Андрій Єрмак танки роман десант наступ росіяни росія

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