РФ завдала удару по інтернату у Суджі на Курщині, де ховалися цивільні росіяни

В інтернаті, який обстріляла РФ, перебуває понад 70 людей і наразі вирішують, куди їх перевезти

В інтернаті перебували люди літнього віку. Багато хто з них – із інвалідністю

Російська авіація завдала подвійного авіаудару по інтернату для літніх людей у місті Суджа Курської області. Про це повідомив пресофіцер військової комендатури на території Курської області Олексій Дмитрашківський в етері телемаратону.

Він зазначив, що приміщення інтернату дуже пошкоджене, вибиті всі вікна та двері. Внаслідок удару одна жінка померла після зазнаних травм.

За його словами, в інтернаті перебували люди літнього віку. Багато хто з них – із інвалідністю.

«Усі літнього віку, дуже багато людей, які мають інвалідність, хворобу Паркінсона, після інсульту, одна особа з психічним захворюванням. Стан людей на цей час досить тяжкий», – пояснив Дмитрашківський.

Пресофіцер додав, що на територіях РФ, які контролює Україна, перебувають близько двох тисяч людей. Зокрема, в інтернаті, який обстріляла РФ, перебуває понад 70 людей і наразі вирішують, куди їх перевезти.

Для «Укрінформу» Дмитрашківський додав, що загалом, за весь час перебування українських військових на території Суджанського району внаслідок російських авіаобстрілів, артилерійських та мінометних обстрілів загинуло 36 цивільних осіб, понад 100 осіб отримали поранення, природною смертю померло 70 осіб.

Він наголосив, що російська влада чинить геноцид проти свого населення.

На думку Дмитрашківського, Кремлю невигідно, щоб ці люди вижили і розповіли всьому світу правду про «людське ставлення» з боку українських військових.

Нагадаємо, на початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області. Так, у неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що для РФ це стало несподіванкою.

Російські медіа повідомляли, що ЗСУ розпочали наступ одразу на кількох напрямках: у районі Леонідова на північному заході від Суджі, за яке останні тижні йшли важкі бої, а також у районі Руського Порічного, Черкаського Порічного та Мартинівки на північний схід від Суджі, де теж давно точилися бої.

Міноборони РФ називає дії ЗСУ «контратакою», яку влаштували задля того, аби зупинити наступ росіян у Курській області. Там стверджують, що українські війська застосували два танки, 12 бойових броньованих машин і техніку розгородження під час штурму в напрямку хутора Бердин, що на Курщині.