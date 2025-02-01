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Росіяни обстріляли інтернат у Суджі, під завалами опинилися понад 90 людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни обстріляли інтернат у Суджі, під завалами опинилися понад 90 людей
Рашисти продовжують обстрілювати інтернат з людьми у Суджі
фото з відкритих джерел

Військова комендатура проводить пошукові та рятувальні роботи

Російські війська вдарили по інтернату в місті Суджа, що в Курській області. Під завалами будівлі опинилися 95 людей. Про це повідомив речник тимчасової військової комендатури на території росії Олексій Дмитрашківський.

За його словами, удар стався приблизно о 17:54. Дмитрашківський каже, що зараз із-під завалів чути стогін та крики людей. Більшість із них – це люди літнього віку.

Наразі сили військової комендатури проводять пошукові та рятувальні роботи.

За даними Генштабу ЗСУ, на момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.

Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти.

«Удар по інтернату в Суджі – черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян», – заявили у Генштабі. 

Раніше російський блогер Володимир Синельников повідомляв на своєму Telegram-каналі, що російські війська вдарили по інтернату ФАБом.

Раніше російська авіація завдала подвійного авіаудару по інтернату для літніх людей у місті Суджа Курської області. 

Нагадаємо, на початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області. Так, у неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що для РФ це стало несподіванкою.

Російські медіа повідомляли, що ЗСУ розпочали наступ одразу на кількох напрямках: у районі Леонідова на північному заході від Суджі, за яке останні тижні йшли важкі бої, а також у районі Руського Порічного, Черкаського Порічного та Мартинівки на північний схід від Суджі, де теж давно точилися бої.

Міноборони РФ називає дії ЗСУ «контратакою», яку влаштували задля того, аби зупинити наступ росіян у Курській області. Там стверджують, що українські війська застосували два танки, 12 бойових броньованих машин і техніку розгородження під час штурму в напрямку хутора Бердин, що на Курщині.

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Теги: авіація Міноборони РФ Telegram танки блогер наступ комендатура

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